В Россельхознадзоре сообщили о массовой гибели рыбы на озере Байкал

В Россельхознадзоре сообщили о массовой гибели рыбы на озере Байкал

На побережье озера Байкал зафиксировали массовую гибель рыбы и раков. Всего погибли около 500 особей байкальского бычка-подкаменщика и рака гаммаруса, сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республики Бурятия.

Рыбу нашли 12 июня в бухте Губа Сеногда. Специалисты Россельхознадзора взяли пробы воды, донных отложений и рыбы, которые направили в Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию. Отмечается, что результаты исследований будут готовы в течение недели.

«Специалисты не исключают вариант естественного выброса обитателей озера посредством сильной волны», — отмечается в сообщении.

В 2017 году президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить деятельность бизнеса на предмет ущерба экологии озера Байкал. По его мнению, деятельность предпринимателей должна находиться под строгим экологическим контролем.