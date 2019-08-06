Общество , 06 авг, 13:25
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Столичная госавтоинспекция сообщила о сбое на телефонной линии
Госавтоинспекция Москвы сообщила о сбоях на городской телефонной линии управления. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Из-за технического сбоя в работе оборудования МГТС в здании столичного управления ГИБДД частично не работают телефонные номера. Ведомство принесло извинения за временные неудобства.
В конце мая на отсутствие связи жаловались абоненты Tele2 в Москве и Подмосковье. Сообщения касались как отсутствия телефонной связи, так и интернет-соединения.