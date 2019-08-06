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Walmart $130 (+22,3%) прогноз Cowen к 31.07.20
Полюс ₽7 431,36 (+8,57%) прогноз Sberbank Investment Research к 23.07.20
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Столичная госавтоинспекция сообщила о сбое на телефонной линии

Госавтоинспекция Москвы сообщила о сбоях на городской телефонной линии управления. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Из-за технического сбоя в работе оборудования МГТС в здании столичного управления ГИБДД частично не работают телефонные номера. Ведомство принесло извинения за временные неудобства.

В конце мая на отсутствие связи жаловались абоненты Tele2 в Москве и Подмосковье. Сообщения касались как отсутствия телефонной связи, так и интернет-соединения.


 

Теги: Госавтоинспекция, сбой
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