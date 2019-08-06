Экс-главу аэропорта Якутска приговорили к 9 годам колонии за взятки

Якутский городской суд приговорил экс-гендиректора аэропорта Якутск Николая Местникова к 9 годам колонии строгого режима за взятки. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе суда.

Также Местников должен будет выплатить штраф в 10 млн руб. После освобождения он в течение четырех лет не сможет занимать руководящие должности. Обвинение просило для экс-главы аэропорта 15 лет колонии и штраф в 400 млн руб.

Сам Местников не считает себя виновным. Выступая с последним словом он предположил, что дело было возбуждено в его отношении из-за выдвижения в депутаты регионального Госсобрания. Он добавил, что полученные деньги шли на «благородные цели» — «начиная от протезирования зубов работников предприятия и заканчивая ремонтом подъездов».

В июле 2018 года экс-гендиректор АО «Аэропорт Якутск» был арестован по делу о взятке в особо крупном размере. По версии следствия, за несколько лет подозреваемый путем вымогательства получил от предпринимателей 14 млн руб. за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности в аэропорту. Заявление написали два бизнесмена, которые занимаются упаковкой багажа в здании аэропорта.