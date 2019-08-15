«Эталон» построит для Райффайзенбанка новый офис в Нагатинской пойме

Райффайзенбанк и «Эталон» договорились о строительстве офисного центра на территории бизнес-парка Nagatino I-Land в Москве (Нагатинская пойма). Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в РБК. Консультантом сделки выступила компания JLL.

16-этажное здание площадью 34 тыс. кв. м банк намерен использовать для размещения ИТ-подразделения и продуктовых команд. По словам главы управления по работе с персоналом Райффайзенбанка Владимира Химаныча, за два года число сотрудников цифровых подразделений банка выросло с 500 до 1,5 тыс. человек.

О том, что Райффайзенбанк ведет переговоры о строительстве нового офиса в Nagatino I-Land, РБК ранее рассказали три источника в брокерских компаниях рынка недвижимости.

По словам собеседников, переговоры тогда шли с компанией «Лидер-Инвест». 30 июля группа «Эталон» объявила о выкупе 100% акций «Лидер-Инвест» у АФК «Система» (ранее «Эталону» принадлежал контрольный пакет в 51% акций «Лидер-Инвеста». — РБК). В банке тогда отказались от комментариев.