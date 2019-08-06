Акции «Уралкалия» выросли на 17%

Акции «Уралкалия» выросли почти на 17% с открытия торгов во вторник, 6 августа. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 12:40 мск ценные бумаги компании находились на уровне 117,24 руб., что на 16,77% выше цены открытия. В 11:25 мск стоимость обыкновенных акций была 117 руб. за бумагу. Капитализация компании приблизилась к 344,7 млрд руб.

Акции «Уралкалия» пошли в рост днем ранее, 5 августа. К закрытию они торговались по 100,4 руб. Бумаги начали дорожать на фоне новостей о том, что мажоритарий компании — Rinsoco Trading (ей принадлежит 96,73% акций «Уралкалия») — объявил о принудительном выкупе акций. В результате этого компания может уйти с биржи.

Кипрская Rinsoco Trading принадлежит Дмитрию Лобяку — однокурснику совладельца «Уралкалия» Дмитрия Мазепина. По данным источников РБК, в ближайшее время она планирует объявить о выкупе 10,18% акций «Уралкалия» у «дочки» Сбербанка — «Сбербанк Инвестиции». Представители кредитной организации информацию о сделке подтвердили.