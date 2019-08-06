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Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Walmart $120 (+13,74%) прогноз Cowen к 29.10.19
Китайский юань/Рубль ₽9,5 (+2,91%) прогноз Альпари к 02.09.19
Полюс ₽7 431,36 (+8,57%) прогноз Sberbank Investment Research к 23.07.20
ТГК-1 ₽0,013 (+26,48%) прогноз ВТБ Капитал к 31.07.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 65,05 (+0,41) Quote, 05 авг, 12:37
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Рубль подорожал по отношению к доллару и евро

Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже снизился по сравнению с уровнем закрытия накануне на 24 коп/ и к 10:30 мск составил 65,19 руб. Это следует из данных Московской биржи.

Курс евро упал на 27 коп., до 73,09 руб.

Финансы
Курс евро превысил 73 руб.

В понедельник, 5 августа, на 19:30 мск доллар ослаб до 65,2 руб. (в пятницу торги по нему закрылись на отметке 65,27 руб.). Однако уже к 20:05 мск американская валюта подорожала до 65,42 руб.

Курс евро продолжил укрепляться относительно рубля, достигнув максимума с середины июня. По состоянию на 19:30 мск европейская валюта достигла 73 руб., тогда как на момент закрытия торгов в пятницу она стоила 72,47 руб.

Теги: Доллар
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