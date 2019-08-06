Рубль подорожал по отношению к доллару и евро

Рубль подорожал по отношению к доллару и евро

Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже снизился по сравнению с уровнем закрытия накануне на 24 коп/ и к 10:30 мск составил 65,19 руб. Это следует из данных Московской биржи.

Курс евро упал на 27 коп., до 73,09 руб.

В понедельник, 5 августа, на 19:30 мск доллар ослаб до 65,2 руб. (в пятницу торги по нему закрылись на отметке 65,27 руб.). Однако уже к 20:05 мск американская валюта подорожала до 65,42 руб.

Курс евро продолжил укрепляться относительно рубля, достигнув максимума с середины июня. По состоянию на 19:30 мск европейская валюта достигла 73 руб., тогда как на момент закрытия торгов в пятницу она стоила 72,47 руб.