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Полюс ₽7 431,36 (+8,57%) прогноз Sberbank Investment Research к 23.07.20
ТГК-1 ₽0,013 (+26,48%) прогноз ВТБ Капитал к 31.07.20
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СМИ назвали срок поставок «Супер Сухих» в войска

Минобороны заказало у производителя первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ 1 — «Супер Сухих». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

По данным газеты, первые экземпляры самолетов поступят в ВКС до конца 2020 года. Их планируется использовать для испытаний и подготовки пилотов. Массовые поставки «Супер Сухих» начнутся с 2021 года.

«Супер Сухие» оснащены двигателем АЛ-41Ф1С, который позволит истребителям «зависать» и сбрасывать скорость, как вертолет, пишут «Известия». Модернизированные самолеты также получили радиолокационную станцию с фазированной антенной решеткой Н035 «Ирбис», которая может засечь противника на расстоянии более 100 км.

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В России начали серийное производство истребителей пятого поколения

Истребители дорабатывались с учетом первых лет эксплуатации и опыта, полученного в ходе операции в Сирии, отметили в Минобороны.

Теги: истребитель, Су-30СМ, ВКС
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