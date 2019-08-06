Из-за нарушений закрыли детский палаточный лагерь на Байкале

Судебные приставы на 90 суток закрыли палаточный лагерь «Вместе» на берегу Байкала в местности «Безымянка» в Бурятии из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм и правил. Об этом сообщается на сайте республиканского управления ФССП.

Суд признал виновным в административном нарушении «Кижингинскую станцию юных туристов», которая организовала работу палаточного лагеря.

Среди грубых нарушений приставы отметили отсутствие воды, отвечающей требованиям безопасности, и запаса бутилированной воды для приготовления пищи. Воду брали из Байкала.

В двух армейских палатках проживали и мальчики, и девочки, что, как отмечается на сайте, является нарушением требований. Палатки не были прочными и непромокаемыми, в них отсутствовали плотно закрывающиеся двери и защитные сетки от насекомых.