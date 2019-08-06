СК начал проверку после смерти экс-проректора Белгородского университета

Погиб бывший проректор Белгородского университета Валентин Затенацкий, сообщила РБК начальник управления по связям с общественностью и СМИ в БелГУ Вероника Смирнова. Следственный комитет начал доследственную проверку по области после обнаружения тела мужчины в лесу около села Беломестное.

«Мы только знаем, что действительно погиб Валентин Валентинович [Затенацкий]. При каких обстоятельствах, не знаем», — сказала Смирнова.

Она добавила, что должность проректора Затенацкий занимал до мая 2019 года, затем он стал директором управляющей компании БелГУ, которая занималась всеми строительными работами в университете.

По предварительным данным следствия, 2 августа родственники правоохранительным органам, что Затенацкий пропал. Через два дня в брошенному в лесу автомобиле обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением и охотничье ружье.

Сейчас проводится опознание погибшего, изучаются документы и информация с мобильного телефона мужчины, назначено несколько экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.