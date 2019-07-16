В Москве нашли мертвым работавшего с Караченцовым и Боярским композитора

На северо-востоке Москвы обнаружено тело 53-летнего композитора Игоря Извекова, пишут ТАСС и «Комсомольская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Знакомый композитора подтвердил РБК факт его смерти. «Пока ничего не известно, тело в морге. В шоке все», — сообщил он.
По данным ТАСС, причины смерти устанавливаются — композитор, по предварительным данным, умер в понедельник, 15 июля, на его теле не обнаружено видимых повреждений. Следственный комитет начал проверку по факту случившегося, уточняет агентство. КП утверждает, что на теле композитора были найдены множественные гематомы.
Извеков также занимался звукорежиссурой и руководил вокально-инструментальными ансамблями. Он, в частности, работал над полной песенной антологией артиста Николая Караченцова и занимался альбомами Михаила Боярского и Елены Суржиковой. По информации «Комсомольской правды», Извеков также имеет звание «Ветеран труда».