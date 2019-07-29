Постпред Зеленского изложил стратегию Киева по возврату Крыма

План заключается в том, чтобы начать международные переговоры в новом формате, а также ввести санкции против участников строительства Крымского моста

Вернуть Крым себе Украина сможет только правовыми мерами, и Киев наметил несколько шагов в этом направлении, заявил постпред Владимира Зеленского в Крыму Антон Корниевич в интервью изданию «Сегодня».

«В международном праве есть такое понятие, как «колеса правосудия». Эти колеса не очень быстрые, и это факт. Но хорошо, что Украина начала эту правовую битву. Международное право здесь на стороне Украины», — сказал Корниевич.

Прежде всего, считает он, необходимо создать отдельный формат международных переговоров, на которые вынести вопрос по возвращению Крыма под украинскую юрисдикцию. Сложность, заметил Корниевич, заключается в однозначной позиции Москвы, которая говорит о том, что никакие переговоры по Крыму вестись не могут. Однако все же организовать такой формат переговоров возможно на первых порах и без участия России, уверен он.

Украина пыталась воспрепятствовать и строительству Крымского моста, однако у нее не было такой возможности. В планах Киева — подумать над санкциями и ответственности за их невыполнение в отношении компаний, которые участвовали в строительстве моста.

«На каждый новый виток, на каждый новый этап милитаризации Крыма мы должны отвечать и давлением, и санкциями, и другими способами — это однозначно. Потому что это, безусловно, угроза», — заключил постпред украинского лидера.