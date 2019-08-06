МИД Германии отреагировал на заявления Москвы о вмешательстве

Российское правительство приняло к сведению комментарии Германии по поводу несогласованных акций в Москве и уже отреагировало на них. Об этом заявила представитель МИДа ФРГ Мария Адебар, передает Deutsche Welle.

Немецкий МИД 5 августа выпустил заявление, в котором потребовал освободить всех задержанных и призвал допустить на выборы «всех независимых кандидатов, выполнивших соответствующие необходимые условия». Дипведомство отмечало, что освободить задержанных необходимо в связи с «мирным характером протестов».

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на канале «Россия 1» заявила, что, в частности, немецкие дипломаты и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве. Она отмечала, что МИД сообщит об этом правительству Германии.

DW пишет, что в ходе акции 27 июля был задержал корреспондент издания Сергей Дик. Захарова 4 августа сообщила, что канал в русскоязычной публикации призвал людей выходить на несогласованный митинг. DW направило письменный протест российскому МИДу в связи с задержанием журналиста.