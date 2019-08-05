В Валенсии при посадке задымился пассажирский лайнер

Более десяти человек пострадали из-за задымления в кабине самолета авиакомпании British Airways, который следовал из Лондона в Валенсию (в аэропорт Манисес), сообщает El Confidential.

По данным издания, у троих человек — легкие отравления дымом. Еще 10-12 человек пострадали, спускаясь по эвакуационным трапам.

Сильное задымление, отмечает El Confidential, началось, как только самолет коснулся земли после приземления в аэропорту Манисеса около 19:00 по местному времени (20:00 мск). Представители властей в Валенсии сообщили, что причины задымления пока не установлены.

Пассажиры опубликовали в соцсетях видео с густым дымом в салоне. Как отмечает один из них, пишет Daily Mirror, самолет летел 10 минут, пока в салоне был дым.Экипаж не сообщил никакой информации, а кислородные маски не сработали.