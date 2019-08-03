Горевшее в центре Москвы здание сняли с коптера

Горевшее в центре Москвы здание сняли с коптера

Пожар, произошедший в субботу утром в центре Москвы, к тушению которого были привлечены два вертолета, сняли с коптера. Видеозапись горящего здания опубликовал телеканал «360».

На кадрах видно, что в здании происходит открытое горение, поднимается столб дыма, часть конструкций здания обрушилась.

Пожар в четырехэтажном неэксплуатируемом здании произошел в субботу в 06:18. По данным столичного главка МЧС, площадь пожара составила 5 тыс. кв. м. Полностью справиться с огнем пожарным удалось к 11:00.

В тушении принимали участие 80 пожарных, 17 пожарных машин и два вертолета. Была угроза распространения огня на соседние здание, в том числе на находящуюся рядом АЗС.