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Золото $1 545 (+6,53%) прогноз Альпари к 01.11.19
Ferrari $225 (+41,5%) прогноз Bank of America к 17.07.20
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СК просил ареста для призвавшего к расправе над детьми силовиков блогера

Следствие ходатайствовало об аресте блогера Владислава Синицы, который обвиняется в призывах к убийствам детей силовиков. Об этом рассказал в Пресненском суде Москвы следователь ГСУ СКР по Москве, передает корреспондент РБК.

Синица был задержан 3 августа на несогласованной акции протеста в центре Москвы. Пресненский суд в понедельник, 5 августа, избирает ему меру пресечения.

«Согласно его показаниям, он признает факт размещения в соцсети высказываний, пробуждающих ненависть и вражду к сотрудникам и детям сотрудников правоохранительных органов, в частности Росгвардии. Вместе с тем вину не признает, пытается минимизировать свою ответственность», — сказал следователь.

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Ранее в отношении Синицы было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет, с угрозой применения насилия). У него дома провели обыск.

Следователи установили, что житель Московской области Владислав Синица опубликовал в Twitter пост под именем Макс Стеклов. После несогласованной акции 27 июля он сделал запись, касавшуюся попыток выяснить по фотографиям личности силовиков, работавших на акции. В его посте был призыв к действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов.

27 июля в Москве прошла несанкционированная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которым Мосгоризбирком отказал в регистрации из-за некачественно собранных подписей. На ней были задержаны более тысячи человек. По итогам акции следователи возбудили уголовное дело о массовых беспорядках и три уголовных дела о применении насилия к полицейским.

Еще одна массовая акция, не согласованная с властями, прошла 3 августа. На ней также были задержаны до тысячи человек.

Теги: Росгвардия, социальные сети
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