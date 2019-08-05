СК просил ареста для призвавшего к расправе над детьми силовиков блогера

СК просил ареста для призвавшего к расправе над детьми силовиков блогера

Следствие ходатайствовало об аресте блогера Владислава Синицы, который обвиняется в призывах к убийствам детей силовиков. Об этом рассказал в Пресненском суде Москвы следователь ГСУ СКР по Москве, передает корреспондент РБК.

Синица был задержан 3 августа на несогласованной акции протеста в центре Москвы. Пресненский суд в понедельник, 5 августа, избирает ему меру пресечения.

«Согласно его показаниям, он признает факт размещения в соцсети высказываний, пробуждающих ненависть и вражду к сотрудникам и детям сотрудников правоохранительных органов, в частности Росгвардии. Вместе с тем вину не признает, пытается минимизировать свою ответственность», — сказал следователь.

Ранее в отношении Синицы было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет, с угрозой применения насилия). У него дома провели обыск.