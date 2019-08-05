Трамп предложил ужесточить законы о продаже оружия и миграции

Президент США Дональд Трамп предложил принять законы, которые ужесточат проверки для покупателей оружия в США. Одновременно он предложил ужесточить миграционное законодательство.

«Мы не можем позволить тем, кто погиб в Эль-Пасо, штат Техас, и в Дейтоне, штат Огайо, умереть напрасно. Республиканцы и демократы должны объединиться и принять закон о тщательной проверке биографических данных, возможно, «поженив» этот закон с крайне необходимой реформой в сфере иммиграции», — написал он в Twitter.

С инициативами о дополнительных проверках личных данных покупателей оружия выступают демократы, а иммиграционную реформу пытаются провести через конгресс республиканцы.

Сообщение Трампа было опубликовано, после того как в США за выходные произошли три инцидента со стрельбой: в субботу стрелок в супермаркете в Эль-Пасо застрелил 20 человек и ранил еще 26, а в ночь на воскресенье в центре Дейтона другой стрелок убил девятерых и ранил еще 27 человек.