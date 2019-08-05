Иранский танк задымился во время «Танкового биатлона» в Подмосковье

Иранский танк задымился во время «Танкового биатлона» в Подмосковье

Танк команды военнослужащих Ирана задымился во время соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армейских международных игр — 2019.

Задымление моторного отсека произошло во время второго заезда команды из-за того, что после второго брода в танке не открыли жалюзи системы охлаждения двигателя, сообщили агентству в пресс-службе игр. Задымление было устранено, экипаж танка не пострадал.

Соревнования по танковому биатлону проходят в рамках Армейских международных игр, которые начались в субботу на полигоне Алабино в Московской области. В конкурсе принимают участие команды из 25 стран.

4 августа российская сборная в ходе конкурса «Танковый биатлон» побила рекорд 2017 года, выполнив задачу за 18 минут 55 секунд. Рекордное время, установленное в 2017 году, составляло 19 минут 10 секунд.

