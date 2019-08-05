Два человека пострадали при взрыве в воинской части в Красноярском крае

Два человека пострадали при взрыве в воинской части в Красноярском крае

Два человека получили осколочные ранения из-за взрывов на территории военной части в Красноярском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудников Ачинской межрайонной больницы №1.

«Двоих доставили, у них осколочные ранения, после оказания медицинской помощи будут отпущены домой», — сказал собеседник агентства.

Днем 5 августа в военной части поселка Каменка в Ачинском районе произошли пожар и взрыв. Как сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб региона, на территории военной части произошел подрыв артиллерийского снаряда.

Местные власти обратились к жителям Ачинска с просьбой сохранять спокойствие и избегать поездок в сторону военной части. Кроме того, была перекрыта трасса Ачинск — Назарово, сообщал ТАСС со ссылкой на отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности района.