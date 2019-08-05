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Золото $1 545 (+6,53%) прогноз Альпари к 01.11.19
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Росавиация попросила перенести ввод в эксплуатацию аэропорта Хабаровска

Росавиация попросила перенести сроки ввода в эксплуатацию аэропорта Хабаровска с 2019 года на 2020 год. Об этом заявил глава Росавиации Александр Нерадько на заседании с зампредседателя правительства России Максимом Акимовым.

«Как пояснил Александр Нерадько, строительство непосредственно плоскостного сооружения завершено, но существует риск невыполнения объекта в целом до конца этого года, так как необходимо уточнение проектной документации по дренажно-водосточной сети, очистным сооружениям и светосигнальному оборудованию», — уточнил РБК представитель Акимова.

Несмотря на то, что над реализацией проекта работает один из сильнейших строительных подрядчиков — «Трансстроймеханизация», «дочка» «Мостотреста» Аркадия Ротенберга — подрядчику не удалось выполнить поставленную задачу в срок, подчеркнул глава Росавиации.

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РБК направил запрос в пресс-службу «Трансстроймеханизации».

Ранее, 1 июля, стало известно, что Ростехнадзор в ходе внеплановой проверки выявил нарушения при реконструкции и строительстве аэропорта Хабаровска подрядчиком. Специалисты обнаружили, что была нарушена очередность реконструкции. Более того, устройство водоотводных и дренажных систем было выполнено с нарушением проекта.

Росавиация заключила контракт с «Трансстроймеханизацией» стоимостью 8,3 млрд руб. в августе 2015 года. В рамках контракта подрядчик должен модернизировать первую взлетно-посадочную полосу аэропорта, прилегающие к ней рулежные дорожки и ряд других объектов. Срок сдачи работы истек 1 января 2019 года, однако на конец первого квартала этого года готовность аэропорта Хабаровска составила лишь 81,8%.

Теги: Росавиация, эксплуатация, аэропорт Хабаровска, перенос сроков
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Власти нашли нарушения при стройке аэропорта Хабаровска фирмой Ротенберга
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