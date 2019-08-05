Росавиация попросила перенести ввод в эксплуатацию аэропорта Хабаровска

Росавиация попросила перенести сроки ввода в эксплуатацию аэропорта Хабаровска с 2019 года на 2020 год. Об этом заявил глава Росавиации Александр Нерадько на заседании с зампредседателя правительства России Максимом Акимовым.

«Как пояснил Александр Нерадько, строительство непосредственно плоскостного сооружения завершено, но существует риск невыполнения объекта в целом до конца этого года, так как необходимо уточнение проектной документации по дренажно-водосточной сети, очистным сооружениям и светосигнальному оборудованию», — уточнил РБК представитель Акимова.

Несмотря на то, что над реализацией проекта работает один из сильнейших строительных подрядчиков — «Трансстроймеханизация», «дочка» «Мостотреста» Аркадия Ротенберга — подрядчику не удалось выполнить поставленную задачу в срок, подчеркнул глава Росавиации.

РБК направил запрос в пресс-службу «Трансстроймеханизации».