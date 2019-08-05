В Молдавии завели дело по факту узурпации власти бывшим кабмином

В Молдавии завели дело по факту узурпации власти бывшим кабмином

Генпрокуратура Молдавии возбудила уголовное дело по факту узурпации государственной власти в период с 7 по 14 июня. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В заявлении отмечается, что решение бывшего исполняющего обязанности Генпрокуратуры Игоря Попы, который отклонил просьбу о возбуждении этого дела, аннулировано.

С просьбой о возбуждении дела в отношении бывших депутатов и правительства Демпартии обратились члены нового кабмина.

Политический кризис в Молдавии начался после выборов в парламент в конце февраля. Партии не смогли сформировать коалицию и правительство в назначенный срок и КС республики постановил распустить парламент. Президент Игорь Додон подписывать указ отказался.