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В Молдавии завели дело по факту узурпации власти бывшим кабмином

Генпрокуратура Молдавии возбудила уголовное дело по факту узурпации государственной власти в период с 7 по 14 июня. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В заявлении отмечается, что решение бывшего исполняющего обязанности Генпрокуратуры Игоря Попы, который отклонил просьбу о возбуждении этого дела, аннулировано.

С просьбой о возбуждении дела в отношении бывших депутатов и правительства Демпартии обратились члены нового кабмина.

Политический кризис в Молдавии начался после выборов в парламент в конце февраля. Партии не смогли сформировать коалицию и правительство в назначенный срок и КС республики постановил распустить парламент. Президент Игорь Додон подписывать указ отказался.

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8 июня Партия социалистов и проевропейский блок ACUM договорились о формировании коалиции, на день позже срока, предусмотренного законом. За отказ распустить правительство КС снял с Додона полномочия и передал их и.о. премьера Павлу Филипу. Тот подписал указ о роспуске парламента, правительство отказалось его выполнять.

Созданное Демократической партией правительство заявило об отставке 14 июня, после этого глава демократов, олигарх Владимир Плахотнюк покинул страну.

Теги: Молдавия, узурпация власти, уголовное дело
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