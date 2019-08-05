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Золото $1 545 (+6,53%) прогноз Альпари к 01.11.19
BAT $40 (+6,24%) прогноз Barclays Capital к 12.11.19
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Общество ,  
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В Петербурге пилота не пустили в заграничный рейс из-за долгов на ₽1 млн

В Санкт-Петербурге девушка-пилот не смогла выполнить свой первый рейс за рубеж из-за долгов почти на 1 млн руб., сообщает управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу.

В отношении жительницы Пушкино 1993 года рождения было возбуждено 127 исполнительных производств, более 100 из которых — по взысканию штрафов ГИБДД на сумму более 130 тыс. руб., говорится в сообщении. Штрафы касались в основном превышения скорости и неправильной парковки в разных регионах России.

Претензии к девушке предъявили также кредитные организации и налоговая. Общая сумма долга составила 996 тыс. руб. Девушка не гасила задолженность и не приходила на прием к приставам. В итоге ей ограничили право выезда за пределы страны в качестве принудительной меры.

Работающая вторым пилотом девушка не смогла пройти пограничный контроль. В тот же день она полностью погасила задолженность и сумму исполнительского сбора, вынесенного за неисполнение требований в установленный срок.

Финансы
Коллекторы сообщили о росте кредитной нагрузки у россиян в 1,5 раза

В середине июля Национальная ассоциация коллекторских агентств (НАПКА) сообщила, что с 2014 года кредитная нагрузка россиян выросла в полтора раза: раньше, чтобы закрыть долги перед банком, среднему российскому заемщику требовалось не больше семи зарплат, однако в 2019 году их нужно будет уже 11. Отмечалось, что примерно 10% россиян с кредитами находятся в зоне риска либо балансируют на грани бедности.

Теги: Санкт-Петербург, долги, пограничная служба, приставы
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