В Петербурге пилота не пустили в заграничный рейс из-за долгов на ₽1 млн

В Петербурге пилота не пустили в заграничный рейс из-за долгов на ₽1 млн

В Санкт-Петербурге девушка-пилот не смогла выполнить свой первый рейс за рубеж из-за долгов почти на 1 млн руб., сообщает управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу.

В отношении жительницы Пушкино 1993 года рождения было возбуждено 127 исполнительных производств, более 100 из которых — по взысканию штрафов ГИБДД на сумму более 130 тыс. руб., говорится в сообщении. Штрафы касались в основном превышения скорости и неправильной парковки в разных регионах России.

Претензии к девушке предъявили также кредитные организации и налоговая. Общая сумма долга составила 996 тыс. руб. Девушка не гасила задолженность и не приходила на прием к приставам. В итоге ей ограничили право выезда за пределы страны в качестве принудительной меры.

Работающая вторым пилотом девушка не смогла пройти пограничный контроль. В тот же день она полностью погасила задолженность и сумму исполнительского сбора, вынесенного за неисполнение требований в установленный срок.