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Золото $1 545 (+6,53%) прогноз Альпари к 01.11.19
BAT $40 (+6,24%) прогноз Barclays Capital к 12.11.19
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Роскомнадзор потребовал от «Открытия» разъяснить утечку данных клиентов

Роскомнадзор направил в банк «Открытие» письмо с требованием объяснить причины утечки информации о клиентах Бинбанка, который в рамках санации был присоединен к организации. Об этом РБК сообщил представитель пресс-службы Роскомнадзора.

По словам представителя пресс-службы, «Открытие» должно предоставить ведомству информацию, почему произошло распространение персональных данных, кто допустил утечку, а также какие меры были предприняты для устранения последствий.

В ведомстве подчеркнули, что несвоевременное уведомление о распространении личной информации может угрожать безопасности данных клиентов.

Финансы
СМИ узнали о продаже базы данных клиентов отправленного на санацию банка

Ранее «Коммерсантъ» сообщил о находящейся в открытом доступе в интернете базе с личными данными 70 тыс. клиентов Бинбанка, которые ранее подавали заявки на получение кредитных карт «Эликсир».

По данным газеты, каждая позиция из списка продается примерно за 5 руб. — за эти деньги можно получить доступ к имени и фамилии клиента, его паспортным данным, телефону и адресу.

Теги: Роскомнадзор, «Открытие», утечка данных, клиенты
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