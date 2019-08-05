Роскомнадзор потребовал от «Открытия» разъяснить утечку данных клиентов

Роскомнадзор направил в банк «Открытие» письмо с требованием объяснить причины утечки информации о клиентах Бинбанка, который в рамках санации был присоединен к организации. Об этом РБК сообщил представитель пресс-службы Роскомнадзора.

По словам представителя пресс-службы, «Открытие» должно предоставить ведомству информацию, почему произошло распространение персональных данных, кто допустил утечку, а также какие меры были предприняты для устранения последствий.

В ведомстве подчеркнули, что несвоевременное уведомление о распространении личной информации может угрожать безопасности данных клиентов.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил о находящейся в открытом доступе в интернете базе с личными данными 70 тыс. клиентов Бинбанка, которые ранее подавали заявки на получение кредитных карт «Эликсир».