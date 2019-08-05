Директор «Ленкома» опроверг информацию о своей госпитализации

Директор театра «Ленком», актер Марк Варшавер в разговоре с РБК опроверг информацию о своей госпитализации.

«Мне нужно пройти гастроскопию, но это не значит, что меня госпитализировали. Это диагностическая процедура. В течение 40 минут ее сделают, и я уйду», — сказал Варшавер, добавив, что чувствует себя хорошо.

Ранее о госпитализации актера с гипертоническим кризом и остеохондрозом сообщал Telegram-канал Mash. По его информации, артист прошел ее под псевдонимом — Константин Сергеевич Станиславский.

Ранее, 17 июня, директор театра также опровергал информацию о своей госпитализации. Тогда он проходил медицинское обследование в Боткинской больнице.

Марку Варшаверу 72 года. Он является заслуженным деятелем искусств России. В «Ленкоме» работает с 1979 года.