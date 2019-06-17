Директор «Ленкома» опроверг сообщения о своей госпитализации

Директор театра «Ленком», актер Марк Варшавер опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом он заявил в разговоре с РБК.

«Я не могу понять, откуда это пошло. Я здоров, жив, еду на работу», — сказал он.

Агентство ТАСС со ссылкой на заместителя директора театра Сергея Вольтера уточняет, что Варшавер проходит медицинское обследование в Боткинской больнице.

«С Марком Борисовичем все в порядке. Он поехал в Боткинскую больницу делать КТ (компьютерную томографию. — РБК), потому что его мучил кашель, и он надеется исключить воспаление легких», — добавил он.

Марку Варшаверу 72 года. Он является заслуженным деятелем искусств России. В «Ленкоме» работает с 1979 года. О его госпитализации в связи с плохим самочувствием ранее сообщили со ссылкой на источники телеканалы РЕН ТВ и «Пятый».