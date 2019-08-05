Суд арестовал седьмого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Пресненский суд Москвы заключил под стражу фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля Владислава Барабанова. Такое решение приняла судья Катерина Кириченко, передает корреспондент РБК.

Барабанову 22 года, он уроженец Нижнего Новгорода.

Следствие считает, что Барабанов в день несанкционированной акции протеста «организовывал направление движения» протестующих и координировал их действия. Его причастность к массовым беспорядкам следствие обосновало скриншотами с видеозаписей акции, а также показаниями сотрудников ОМОНа, проходящих потерпевшими по делу.

При этом ни один из омоновцев не упоминает имя Барабанова в своих показаниях, а из видеозаписей не следует, что на них запечатлено некое преступление, указал адвокат обвиняемого Илья Уткин.