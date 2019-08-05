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Доллар/Рубль ₽68,1 (+4,33%) прогноз Citigroup к 31.03.20
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Минтранс опроверг подорожание билетов из-за переноса серверов в Россию

Минтранс не ожидает роста цен на авиабилеты после переноса серверов и баз данных систем бронирования в Россию. Об этом журналистам заявил глава ведомства Евгений Дитрих, передает «РИА Новости».

«Мы понимаем, как это сделать, и я не думаю, что это вызовет какие-то катаклизмы или удорожание билетов. Нормальная, спокойная, рабочая история», — сказал он.

По словам министра, требования к системам бронирования обсуждались с авиакомпаниями и с разработчиками подобных систем — как с российскими, так и с зарубежными. «Был найден консенсус, который в этом документе, утвержденном правительством, сейчас и отражен», — сообщил он. Дитрих добавил, что подобные требования уже были приняты по всем остальным информационным системам.

Общество
Власти обязали системы бронирования билетов перенести серверы в Россию

Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее подписал постановление, которое обязывает системы бронирования авиабилетов на внутренние рейсы перенести в Россию серверы с персональными данными пассажиров. Это должно произойти не позднее 31 октября 2021 года. Как говорится в документе, это позволит обеспечить безопасность и конфиденциальность персональных данных пассажиров и поможет в противодействии «актам незаконного вмешательства» в области обеспечения транспортной безопасности.

Речь идет об иностранных системах, которыми пользуется большинство российских авиакомпаний, в том числе американской Sabre, испанской Amadeus и швейцарской SITA. Перенос данных потребует от владельцев больших расходов. 

Теги: Минтранс, Евгений Дитрих, авиабилеты, бронирование
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