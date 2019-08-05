В Каире число погибших при взрыве возросло до 19

В Каире число погибших при взрыве возросло до 19

В Каире число погибших при взрыве около Института онкологии увеличилось до 19 человек, сообщает издание Egyptian Streets со ссылкой на данные минздрава. Еще 30 человек получили ранения.

В результате взрыва были повреждены внутренние помещения института. Из здания эвакуировали 54 пациентов, они направлены на лечение в другие медучреждения.

Министр здравоохранения Хала Заид проверил условия, в которых оказывается помощь раненым, и выразил соболезнования семьям погибших. К ним направлена группа психиатров для оказания психологической помощи.

Ранее сообщалось о 16 погибших. Первоначально причиной инцидента называли взрыв кислородного баллона. Однако позднее МВД Египта заявило, что ЧП произошло из-за аварии с участием нескольких автомобилей: один из них выехал с территории института и столкнулся с другими транспортными средствами.