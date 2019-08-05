Общество , 05 авг, 03:27
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В Египте при взрыве погибли 16 человек
В столице Египта Каире 16 человек погибли после взрыва рядом с онкологическим институтом. Об этом сообщается на странице Минздрава страны в Twitter.
Отмечается, что еще 21 человек получил ранения. Как пишет издание Egyptianstreets со ссылкой на информацию от ведомства, в результате взрыва также пострадали внутренние помещения института. Из здания вывели всех пациентов.
Изначально сообщалось, что причина инцидента — кислородный баллон. Однако позднее МВД страны официально заявило, что взрыв произошел из-за ДТП с участием нескольких автомобилей: один из них выехал с территории института и столкнулся с другими транспортными средствами.