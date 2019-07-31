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СК возбудил уголовное дело после хлопка на Пермском пороховом заводе

Управление Следственного комитета по Пермскому краю возбудило уголовное дело после хлопка на Пермском пороховом заводе, в котором пострадали пять человек. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Дело заведено по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Следователи изымают техническую документацию и видеозаписи камер наблюдения.

Хлопок на оборонном заводе в Перми произошел днем 31 июля, как заявляли на предприятии — в результате «детонирования устройства». Обстоятельства ЧП не уточнялись. Двое пострадавших получили ожоги 30% и 60% тела, остальные получили более легкие травмы.

В числе продукции Пермского порохового завода — заряды для реактивных систем залпового огня, зенитных комплексов, артиллерийских выстрелов.

Теги: Пермь, пороховой завод, хлопок, взрыв, Следственный комитет
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