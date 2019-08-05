В Красноярском крае девочка погибла под винтом моторной лодки

В Красноярском крае девочка погибла под винтом моторной лодки

В Красноярском крае от винта моторной лодки погибла девятилетняя девочка. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, сообщается на сайте Следственного комитета.

3 августа на озере Большом в Шарыповском районе мужчина на моторной лодке проплыл слишком близко от берега и наехал на девятилетнюю девочку. От полученных травм ребенок скончался на месте.

По факту происшествия СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности).

Личность мужчины, управлявшего лодкой, установили в тот же день. Сейчас следователи выясняют обстоятельства преступления и проводят необходимые экспертизы.

1 августа в Свердловской области на реке Лозьве перевернулась лодка с двумя взрослыми и тремя детьми, позднее были обнаружены тела женщины и двоих детей.