Роспотребнадзор нашел нарушения в 135 партиях минеральной воды

Роспотребнадзор обнаружил нарушения обязательных требований в 135 партиях минеральной воды, сообщается на сайте ведомства.

«Выявлено 135 партий минеральной воды общим весом более 32 тонн с нарушениями обязательных требований, включая требования к маркировке, нанесенной на упаковку», — говорится в сообщении.

Всего в рамках проверки с 2017 года по первое полугодие 2019-го было исследовано более 300 тыс. партий минеральной воды общим весом около 245 тыс. т.

В Роспотребнадзоре предложили маркировать питьевую и минеральную воду. По мнению ведомства, нововведение избавит рынок от нелегальной продукции и защитит от контрафакта потребителей, а производителя избавит от репутационных издержек. Покупатели, например, смогут с помощью мобильного приложения проверить, легально ли произвели конкретную бутылку.