Россияне назвали главное предназначение дач

Большинство россиян (71%) выезжают на дачу, чтобы выращивать сельскохозяйственные продукты для собственного потребления. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа.

Около трети респондентов (34%) на даче разбивают клумбы и газоны, пруды и иные декоративные сооружения. Около 26% приезжают в загородный дом для отдыха и развлечений.

При этом социологи отметили, что все меньше жителей России используют дачи для ведения хозяйства с целью получения прибыли. Так, если в 2005 году такую цель преследовали 60% россиян, то в 2019 году их стало почти в два раза меньше — 32%.

Все лето за городом живут 8% россиян, 20% приезжают на дачу еженедельно, а 21% бывают в загородном доме не более двух-трех раз за сезон.