Следователи начали проверку после гибели зацепера на крыше «Сапсана»

Следователи начали проверку после гибели зацепера на крыше поезда «Сапсан», следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву. Об этом сообщается на сайте московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Согласно сообщению, следователи в настоящее время устанавливают личность погибшего, которого обнаружили ранее 5 августа на крыше скоростного поезда.

На место происшествия выехала следственная группа, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента.

«Сапсан» был задержан на 49 минут в Тверской области из-за возгорания на крыше одного из вагонов. В управлении МВД на транспорте уточнили, что пожар начался из-за находившегося на крыше поезда зацепера, который в результате происшествия скончался.



