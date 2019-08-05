В Тверской области произошел пожар на «Сапсане» из-за зацепера

«Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, был задержан в Тверской области на 49 минут из-за возникшего пожара. Об этом сообщается на сайте РЖД.

Возгорание произошло на крыше одного из вагонов и было оперативно ликвидировано. Повреждений подвижного состава нет. В пресс-службе управления МВД на транспорте по ЦФО уточнили ТАСС, что «искрение в токоприемнике» началось из-за находившегося на крыше поезда зацепера. В результате происшествия он погиб. По факту инцидента проводится проверка.

В августе 2018 года на железнодорожной станции Лось в Москве тело подростка с признаками электротравмы обнаружили на крыше электрички, следовавшей из Фрязино. По данным следствия, погибший был зацепером и катался на крыше электрички.