WP узнала об «отчаянной попытке» США помешать операции Турции в Сирии

Администрация президента Дональда Трампа предпримет «отчаянную попытку» отговорить Турцию от начала новой военной операции в Сирии. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники среди американских чиновников.

Делегация высокопоставленных сотрудников Минобороны США в понедельник, 5 августа, проведет встречу с турками в Анкаре, где представит свое «итоговое предложение». Оно в том числе включает в себя идею провести совместную военную операцию для обеспечения безопасности на границе Турции и Сирии.

Предполагается, что в результате территория на 14 км в глубине Сирии и длиной в 140 км будет расчищена от курдов. WP отмечает, что Турция уже отказывалась от таких условий, настаивая на большем размере безопасной зоны и предпочитая контролировать ее самостоятельно.

4 августа президент Турции Реджеп Эрдоган вновь объявил о планах провести военную операцию в контролируемом курдами районе к востоку от Евфрата в северной части Сирии. Он не впервые делает подобные заявления, но решение откладывалось из-за договоренностей с Вашингтоном о создании безопасной зоны и ее очищения от курдов, с которыми США в Сирии сотрудничают. Позднее Анкара обвинила Вашингтон в замедлении этого процесса и потребовала разорвать отношения с силами курдов, которых турки считают террористической организацией.