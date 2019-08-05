Медведеву предложили ограничить выдачу кредитов россиянам моложе 25 лет

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 65,27 +0,92 EUR Бирж. 72,48 +1,14 Brent 62,13 -4,71% USD Нал. 65,54 63,10 EUR Нал. 72,96 70,10 USD ЦБ 64,64 +0,81 EUR ЦБ 71,71 +1,24 EUR/USD 1,1105 +0,0018 BTC/USD Бирж. 11 626,00 +652,00 IMOEX 2 674,90 -2,00% RTSI 1 293,19 -3,95% DJIA 26 485,01 -0,37% Nasdaq 8 004,07 -1,32%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Золото $1 545 (+6,53%) прогноз Альпари к 01.11.19
BAT $40 (+6,24%) прогноз Barclays Capital к 12.11.19
Доллар/Рубль ₽68,1 (+4,33%) прогноз Citigroup к 31.03.20
Ростелеком ₽82 (-0,36%) прогноз Атон к 02.08.20
BRENT $55 (-11,48%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Золото $1 545 (+6,53%) прогноз Альпари к 01.11.19
BAT $40 (+6,24%) прогноз Barclays Capital к 12.11.19
Доллар/Рубль ₽68,1 (+4,33%) прогноз Citigroup к 31.03.20
Ростелеком ₽82 (-0,36%) прогноз Атон к 02.08.20
BRENT $55 (-11,48%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 64,64 (+0,81) Quote, 02 авг, 13:00
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 71,71 (+1,24) Quote, 02 авг, 13:00
WP узнала об «отчаянной попытке» США помешать операции Турции в Сирии Политика, 05:59 Сеул решился на военные учения с США вопреки предупреждениям КНДР Политика, 05:57 Медведеву предложили ограничить выдачу кредитов россиянам моложе 25 лет Общество, 05:21 Читай по ногам: как работает язык тела. Тест Партнерский материал, 05:10 В «Роскосмосе» заявили об умении робота Федора «шутить и философствовать» Технологии и медиа, 04:43 ТАСС узнал об аресте организатора хищения 136 млн руб. сотрудниками ФСБ Общество, 04:08 Гендиректор банка HSBC ушел в отставку Финансы, 03:45 В Египте при взрыве погибли 16 человек Общество, 03:27 Будущий спикер Рады счел невозможным вернуть мир в Донбасс законами Политика, 02:58 Медведев проиграл в финале теннисного турнира в Вашингтоне Спорт, 02:51 СМИ сообщили о 12% россиян с зарплатой выше 75 тыс. руб. в месяц Общество, 02:20 «Бенфика» разгромила «Спортинг» в Суперкубке Португалии Спорт, 01:42 Мексика допустила запрос на экстрадицию стрелка из Эль-Пасо Политика, 01:22 Трамп связал массовые убийства в США с больной психикой стрелков Общество, 01:19
Общество ,  
0 
Медведеву предложили ограничить выдачу кредитов россиянам моложе 25 лет

Кредиты россиянам моложе 25 лет следует выдавать только на образование и покупку жилья. Об этом говорится в обращении к премьер-министру Дмитрию Медведеву от депутата Заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова. Текст записки есть в распоряжении «РИА Новости».

По мнению депутата, «едва достигшие совершеннолетия» граждане часто берут кредиты на не самые необходимые для них вещи вроде гаджетов и дорогих автомобилей. Подобный подход молодых россиян не соответствует самой идее потребительских кредитов и способствует тому, что банки заманивают их в «кредитное рабство», считает Петров. Такая ситуация негативно влияет на государственные интересы в области поддержки «инвестиций в будущее», заключил он.

Финансы
Коллекторы сообщили о росте кредитной нагрузки у россиян в 1,5 раза

В середине июля коллекторы сообщали, что с 2014 года кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза — раньше, чтобы закрыть долги перед банком, среднему российскому заемщику требовалось не больше семи зарплат, однако в 2019 году их нужно будет уже 11. Отмечалось, что примерно 10% россиян с кредитами находятся в зоне риска либо балансируют на грани бедности.

Теги: Дмитрий Медведев, Кредиты, Россияне
Материалы по теме
Россиянам разрешили брать ипотечные каникулы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter