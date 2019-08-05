Медведеву предложили ограничить выдачу кредитов россиянам моложе 25 лет

Кредиты россиянам моложе 25 лет следует выдавать только на образование и покупку жилья. Об этом говорится в обращении к премьер-министру Дмитрию Медведеву от депутата Заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова. Текст записки есть в распоряжении «РИА Новости».

По мнению депутата, «едва достигшие совершеннолетия» граждане часто берут кредиты на не самые необходимые для них вещи вроде гаджетов и дорогих автомобилей. Подобный подход молодых россиян не соответствует самой идее потребительских кредитов и способствует тому, что банки заманивают их в «кредитное рабство», считает Петров. Такая ситуация негативно влияет на государственные интересы в области поддержки «инвестиций в будущее», заключил он.

В середине июля коллекторы сообщали, что с 2014 года кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза — раньше, чтобы закрыть долги перед банком, среднему российскому заемщику требовалось не больше семи зарплат, однако в 2019 году их нужно будет уже 11. Отмечалось, что примерно 10% россиян с кредитами находятся в зоне риска либо балансируют на грани бедности.