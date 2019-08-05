В «Роскосмосе» заявили об умении робота Федора «шутить и философствовать»

В «Роскосмосе» заявили об умении робота Федора «шутить и философствовать»

Робот Федор (был переименован в Skybot F-850) получил элементы искусственного интеллекта и научился «шутить и поддерживать философские беседы». Об этом в интервью «РИА Новости» заявил исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации «Роскосмос» Александр Блошенко.

По его словам, Skybot «очень общительный» и с помощью голосового помощника может «с юмором» поддержать любую тему разговора.

Skybot F-850 (смену имени глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объяснял личным желанием андроида) — первый человекообразный робот-спасатель российского производства. Его разработкой занимались специалисты Фонда перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС России.

Предполагается, что устройство будет заменять человека при проведении спасательных операций в опасных для жизни условиях. В 2016 году Рогозин впервые анонсировал полет робота в космос на борту корабля «Федерация», который запланирован на 2022 год. Перед этим робот отправится на МКС — планируется, что он пробудет на станции с конца августа по начало сентября.