СМИ сообщили о 12% россиян с зарплатой выше 75 тыс. руб. в месяц

Зарплату выше 75 тыс. руб. в месяц получают 11,9% россиян, прежде всего — работники сферы добычи полезных ископаемых, финансов и IT. Об этом говорится в исследовании зарплат «РИА Рейтинг» на основе информации Росстата.

Исследование проводилось по данным о средних зарплатах в мае 2018-2019 годов, а также по распределению зарплаты в апреле 2019 года. Уточняется, что цифры приводятся с учетом выплаты подоходного налога.

Выше 75 тыс. руб. получают чуть более трети сотрудников сферы добычи полезных ископаемых, рыболовства и финансов. В области IT таких — 27%. Хуже всего ситуация, по данным агентства, в легкой промышленности — больше 75 тыс. руб. там получают 1,5% работников. Более того, 30% занятых в этой сфере получают менее 15 тыс.

В качестве вывода исследования утверждается, что в целом за последние 20 лет медианная чистая зарплата россиян выросла «в 20 раз», до 30 тыс. руб. «При этом в России, как и в большинстве стран мира, наблюдается ощутимое расслоение в уровнях заплат у разных людей», — указано в исследовании.