Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине

Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила госсекретаря США Майка Помпео в неуважении волеизъявления жителей Крыма быть в составе России. Об этом она написала у себя в Facebook.

«Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майк Помпео, который не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан», — говорится в посте.

Так представитель российского МИДа прокомментировала заявление Помпео о необходимости возвращения Крыма Украине.

Ранее госсекретарь США подчеркнул, что полуостров должен вернуться в состав Украины. Он отметил, что считать Крым российским регионом «неприемлемо».