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Супругу Башара Асада госпитализировали с онкологическим заболеванием
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Супругу Башара Асада госпитализировали с онкологическим заболеванием
Политика, 16:54
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Супругу Башара Асада госпитализировали с онкологическим заболеванием
Жена президента Сирии попала в один из военных госпиталей Дамаска с онкологическим заболеванием. Злокачественную опухоль у первой леди Сирии удалось обнаружить на ранней стадии, заявили врачи
Асма аль-Асад и Башар Асад (Фото: Sana / Reuters)

Супругу президента Сирии Башара Асада госпитализировали в один из госпиталей Дамаска с онкологическим заболеванием. Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы государства в Facebook, передает государственное агентство Сирии Sana.

В сообщении говорится, что у Асмы аль-Асад была обнаружена злокачественная опухоль молочной железы. Однако, как отметили в пресс-службе, врачам удалось диагностировать рак на ранней стадии.

В канцелярии президента выразили надежду на то, что лечение первой леди Сирии пройдет успешно и она в скором времени поправится.

Башар Асад, ставший президентом Сирии летом 2000 года, взял в жены Асму аль-Ахрас 1 января 2001 года. Асад и аль-Ахрас до свадьбы знали друг друга на протяжении долгого времени, так как их семьи тесно дружили. Асма аль-Ахрас родилась в Хомсе во влиятельной суннитской семье, главой которой был известный сирийский врач-кардиолог Фавваз Ахрас.

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Асма аль-Асад имеет двойное гражданство — сирийское и британское. До замужества с Асадом она окончила университет в Лондоне, а затем работала в сфере финансов в США и Великобритании.

Асма родила от Башара Асада троих детей — двоих сыновей в 2001 и 2004 годах, а также дочь в 2003 году.

Автор: Михаил Юшков.
Теги: Башар Асад , супруга , Сирия , онкологическое заболевание
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