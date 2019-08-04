Михаил Шуфутинский отреагировал на смерть Вилли Токарева

Эстрадный певец Михаил Шуфутинский заявил, что новость о смерти артиста Вилли Токарева шокировала его.

«Это огромнейшая потеря в культурной жизни целого поколения людей, потому что Вилли первый, с которого все начиналось, что сейчас называется шансон», — сказал Шуфутинский «Пятому каналу».

По его словам, Токарев был примером для него и других исполнителей. Шуфутинский выразил соболезнования родным артиста.

Вилли Токарева умер 4 августа в возрасте 84 лет. В мае стало известно, что певец попал в реанимацию одной из московских клиник.

