Общество , 04 авг, 17:51 Сделано для агрегаторов
0
Михаил Шуфутинский отреагировал на смерть Вилли Токарева
Эстрадный певец Михаил Шуфутинский заявил, что новость о смерти артиста Вилли Токарева шокировала его.
«Это огромнейшая потеря в культурной жизни целого поколения людей, потому что Вилли первый, с которого все начиналось, что сейчас называется шансон», — сказал Шуфутинский «Пятому каналу».
По его словам, Токарев был примером для него и других исполнителей. Шуфутинский выразил соболезнования родным артиста.
Вилли Токарева умер 4 августа в возрасте 84 лет. В мае стало известно, что певец попал в реанимацию одной из московских клиник.