Минобороны испытало «военный интернет»

Минобороны испытало работу «военного интернета» — передачи данных в рамках автономной сети по сверхдальним линиям с использованием шифрования, сообщают «Известия», ссылаясь на информацию от Минобороны. Обмен данными со скоростью 300 мбит/с велся между полевыми пунктами управления на расстоянии более 2 тыс. км.

По данным газеты, информация передавалась по локальной беспроводной сети, которая позволяет обмениваться файлами большого объема, в том числе в аудио- и видеоформате. Во время учений, которые прошли в Центральном военном округе, были использованы цифровые и мобильные комплексы видеоконференцсвязи МКС-П и МК ЗВКС и станции космической связи Р-438-Н «Белозер».

Всего для создания автономной беспроводной сети было использовано около 1,5 тыс. средств связи. В испытаниях участвовали более 4,5 тыс. военнослужащих.

Минобороны утверждает, что каналы связи защищены от взлома, а передаваемые данные шифруются.