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Доллар/Рубль ₽68,1 (+4,33%) прогноз Citigroup к 31.03.20
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В Курской области сотрудник ГАИ застрелен при попытке задержать водителя

Сотрудники полиции задержали жителя Курской области, подозреваемого в убийстве инспектора ДПС. Об этом сообщается на сайте МВД России. Уточняется, что задержать жителя села Уланок 1965 года рождения удалось по горячим следам. 

По данным ведомства, инцидент произошел на автодороге около села Уланок Суджанского района региона. Сотрудник ДПС, который в этот момент не был при исполнении, заметил нетрезвого водителя.

Инспектор попытался задержать нарушителя, но тот начал сопротивляться и выстрелил в него из охотничьего ружья. От полученных травм мужчина скончался на месте.    

В конце июня в Курске сотрудник полиции выстрелил в воздух из травматического пистолета, отгоняя таким образом детей от своей машины. По данным следствия, он угрожал детям оружием за то, что они попали мячом в его машину.     

Теги: Курская область, ДПС, Убийство
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