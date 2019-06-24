СК в Курске начал проверку стрельбы полицейского из-за детей с мячом

Следователи в Курске проводят проверку по факту стрельбы полицейского из травматического пистолета, который таким образом отгонял детей от своей машины. Об этом заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Сейчас решается вопрос о возможности дальнейшей работы сотрудника полиции в органах, уточнили в ведомстве. Травматический пистолет у полицейского изъяли. Проверку обстоятельств происшествия ведет и Следственный комитет.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 23 июня, на Ламоновской улице. По данным следствия, мужчина угрожал детям пистолетом за то, что они попали мячом в его машину.

Как пишет курское издание «Друг для друга», дети играли в футбол и несколько раз случайно попали мячом по припаркованному автомобилю. Владелец машины сделал замечание, но дети продолжили игру. Тогда мужчина совершил выстрел в воздух.