Путин поздравил работников железных дорог с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

По словам главы государства, история России на протяжении 200 лет связана с развитием железных дорог, которые стали важным звеном транспортной инфраструктуры страны.

«Во многом благодаря труду ваших предшественников за прошедшее время были сооружены тысячи километров путей, новые железнодорожные станции и вокзалы», — уточнил Путин.

Помимо прочего, президент отметил работу по транспортному обеспечению чемпионата мира по футболу, XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске, а также открытие движения поездов в обход Краснодара и строительство магистрали в Крым.

Также Путин вспомнил о 45-летии начала строительства Байкало-Амурской магистрали, которое отмечалось 7 июля.