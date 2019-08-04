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Путин поздравил работников железных дорог с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

По словам главы государства, история России на протяжении 200 лет связана с развитием железных дорог, которые стали важным звеном транспортной инфраструктуры страны.

«Во многом благодаря труду ваших предшественников за прошедшее время были сооружены тысячи километров путей, новые железнодорожные станции и вокзалы», — уточнил Путин.

Помимо прочего, президент отметил работу по транспортному обеспечению чемпионата мира по футболу, XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске, а также открытие движения поездов в обход Краснодара и строительство магистрали в Крым.

Также Путин вспомнил о 45-летии начала строительства Байкало-Амурской магистрали, которое отмечалось 7 июля.

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В начале июля Путин напоминал о модернизации БАМа и Транссиба, в частности, об увеличении их пропускной способности к 2025 году до объемов свыше 200 млн т в год.

Теги: Владимир Путин, поздравление, День железнодорожника
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