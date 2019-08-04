В Японии женщину госпитализировали с подозрением на вирус Эбола

Пожилая женщина, посещавшая ранее Демократическую республику Конго (ДРК), госпитализирована в Японии с подозрением на заражение вирусом Эбола. Об этом сообщает Kyodo.

По данным агентства, 70-летняя женщина, проживающая в префектуре Саитама, была помещена в одну из больниц Токио с температурой выше 39,2 градусов. Отмечается, что тест на малярию дал отрицательный результат. Наличие или отсутствие у женщины вируса Эбола в настоящее время не подтверждается.

По словам самой пациентки, во время ее пребывания в Конго у нее не было никаких контактов с людьми, инфицированными Эболой. В связи с инцидентом в кризисном штабе премьер-министра Японии была создана группа по сбору информации.

Ранее, 17 июля, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку лихорадки Эбола в ДРК чрезвычайной ситуацией международного масштаба. По данным ВОЗ, в середине июля зафиксировано 2512 случаев заболевания лихорадкой Эбола, умерли от нее 1676 человек.