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BAT $40 (+6,24%) прогноз Barclays Capital к 12.11.19
Доллар/Рубль ₽68,1 (+4,33%) прогноз Citigroup к 31.03.20
Ростелеком ₽82 (-0,36%) прогноз Атон к 02.08.20
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В Японии женщину госпитализировали с подозрением на вирус Эбола

Пожилая женщина, посещавшая ранее Демократическую республику Конго (ДРК), госпитализирована в Японии с подозрением на заражение вирусом Эбола. Об этом сообщает Kyodo.

По данным агентства, 70-летняя женщина, проживающая в префектуре Саитама, была помещена в одну из больниц Токио с температурой выше 39,2 градусов. Отмечается, что тест на малярию дал отрицательный результат. Наличие или отсутствие у женщины вируса Эбола в настоящее время не подтверждается. 

По словам самой пациентки, во время ее пребывания в Конго у нее не было никаких контактов с людьми, инфицированными Эболой. В связи с инцидентом в кризисном штабе премьер-министра Японии была создана группа по сбору информации.

Общество
ВОЗ назвала вспышку лихорадки Эбола международной чрезвычайной ситуацией

Ранее, 17 июля, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку лихорадки Эбола в ДРК чрезвычайной ситуацией международного масштаба. По данным ВОЗ, в середине июля зафиксировано 2512 случаев заболевания лихорадкой Эбола, умерли от нее 1676 человек.   

Теги: Япония, вирус Эбола, госпитализация
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