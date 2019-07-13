При столкновении двух иномарок на западе Москвы погиб человек

ДТП с участием двух иномарок произошло на Кутузовском проспекте в Москве. В результате погиб один человек, еще четверо пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его данным, инцидент произошел в районе Новоарбатского моста. Агентство городских новостей «Москва» отмечает, что в результате ДТП столкнулись автомобили марок Hyundai и Infiniti. В свою очередь, «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента сообщает, что в результате аварии столкнулось несколько автомобилей, в том числе такси. Его вынесло на тротуар, в связи чем капот такси сильно помялся. Один из автомобилей, участвовавших в ДТП, загорелся, однако его быстро потушили.

На место происшествия прибыли полиция, спасатели и скорая помощь.