Дипломаты заявили об отсутствии пострадавших в Техасе россиян

Среди пострадавших при стрельбе в торговом центре в Эль-Пасо (штат Техас) нет россиян. Об этом сообщается в официальном аккаунте Twitter Генконсульства России в Хьюстоне.

Стрельба в торговом центре произошла вечером 3 августа. Данные о погибших и пострадавших разнятся. Полиция сообщала о 18 жертвах, однако официально эту информацию там пока не подтвердили. Глава аппарата мэра города Оливия Сепеда заявляла о нескольких погибших, не уточнив при этом их количество. По данным Fox News, пострадали от 15 до 20 человек. Телеканал CNBC сообщает, что погибли не менее 19 человек, еще 40 пострадали.

Как отмечал мэр города Дональд Марго, трое подозреваемых задержаны, на месте работают сотрудники полиции и ФБР. Как сообщает CNN со ссылкой на источники, одному из подозреваемых 21 год.