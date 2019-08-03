Финляндия выразила сожаление после захода военного корабля в воды России

Финляндия выразила сожаление после того, как ее военный корабль по ошибке зашел в российские территориальные воды. Об этом сообщается на сайте финских ВМС.

Инцидент произошел 1 августа в восточной части Финского залива. Минный заградитель Hämeenmaa вошел в российские воды примерно на 600 м, обнаружил ошибку, немедленно покинул территорию и сообщил о произошедшем. После этого финские власти связались с российскими и выразили сожаление.

В сентябре 2018 года финские власти в свою очередь заподозрили в пересечении своей границы в районе Архипелагового моря российский парусник. Впрочем, впоследствии выяснилось, что нарушения не было: парусник выполнял законный транзит, он находился на территории Финляндии 20 минут.