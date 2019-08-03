Главу комиссии СПЧ задержали на протестной акции в Москве

Председатель комиссии Совета по правам человека (СПЧ) по гражданскому контролю за правоохранительными органами Игорь Каляпин задержан на несогласованной акции в центре Москвы. Об этом РБК рассказал глава СПЧ Михаил Федотов.

«Я разговаривал с Каляпиным. Он сейчас в автозаке. Он мне объяснил, как это [задержание] происходило: он фотографировал сотрудников Росгвардии и давал интервью журналистам, после чего его задержали», — сообщил Федотов и выразил надежду, что полиция «быстро разберется» в отсутствии правонарушений со стороны Каляпина и отпустит его. Глава СПЧ также пообещал «разобраться в этом вопросе». Федотову неизвестно, в какой отдел везут Каляпина.

Протестный митинг проходит 3 августа в центре Москвы в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму, которые не были официально зарегистрированы. По данным полиции от 14:30, в акции приняли участие 350 человек, задержаны 30 человек. Правозащитники в 17:00 сообщили о 381 задержанном, включая журналистов и несовершеннолетних.